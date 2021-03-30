|
|
В'язниця за брехню в деклараціях: Рада взяла за основу...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 кві, 2021 17:37
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада України ухвалила за основу президентський проєкт закону № 4651 щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації.
Дивися повний текст В'язниця за брехню в деклараціях: Рада взяла за основу законопроект Зеленського
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93396
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 15 кві, 2021 17:37
Смешно.
-
anton_gms
-
-
- Повідомлень: 895
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 146 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор