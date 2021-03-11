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Водіїв почали штрафувати
за паркування у дворах

Водіїв почали штрафувати за паркування у дворах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 19:13

Водіїв почали штрафувати за паркування у дворах

Пропонуємо до обговорення:
У Києві почали штрафувати власників автомобілів, які припарковані у дворах жилих будинків не на асфальті.

Дивися повний текст Водіїв почали штрафувати за паркування у дворах.
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