У Києві почали штрафувати власників автомобілів, які припарковані у дворах жилих будинків не на асфальті.
Дивися повний текст Водіїв почали штрафувати за паркування у дворах.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 кві, 2021 19:13
Водіїв почали штрафувати за паркування у дворах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Водіїв почали штрафувати за паркування у дворах.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|