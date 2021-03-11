Раніше залучені кошти в бюджет досягали 10 млрд грн.
Дивися повний текст Гетманцев пояснив падіння попиту на українські ОВДП.
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Додано: Чет 15 кві, 2021 20:22
Гетманцев пояснив падіння попиту на українські ОВДП
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гетманцев пояснив падіння попиту на українські ОВДП.
Додано: Чет 15 кві, 2021 20:22
проблеми із залуч. боргу, щоб віддати попередні борги - ото і вся їхня діяльність для країни + власні кишені.
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