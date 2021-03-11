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Гетманцев пояснив падіння
попиту на українські ОВДП

Гетманцев пояснив падіння попиту на українські ОВДП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 20:22

Гетманцев пояснив падіння попиту на українські ОВДП

Пропонуємо до обговорення:
Раніше залучені кошти в бюджет досягали 10 млрд грн.

Дивися повний текст Гетманцев пояснив падіння попиту на українські ОВДП.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 20:22

проблеми із залуч. боргу, щоб віддати попередні борги - ото і вся їхня діяльність для країни + власні кишені.
providnyk
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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