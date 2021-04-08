Реконструкція моста Патона в Києві розпочнеться у 2022 році.
Дивися повний текст Кличко повідомив, коли почнуть реконструкцію моста Патона.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 кві, 2021 23:12
Кличко повідомив, коли почнуть реконструкцію моста Патона
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко повідомив, коли почнуть реконструкцію моста Патона.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|