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Ринок Аргентини відкрився для
українських виробників молока

Ринок Аргентини відкрився для українських виробників молока
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 07:42

Ринок Аргентини відкрився для українських виробників молока

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба МЗС.

Дивися повний текст Ринок Аргентини відкрився для українських виробників молока.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 07:43

а откуда у нас столько молока?
ykunitsa
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Модератори: Ірина_, Модератор

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