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Скільки заробляють працівники
великих підприємств

Скільки заробляють працівники великих підприємств
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 08:27

Скільки заробляють працівники великих підприємств

Пропонуємо до обговорення:
На сьогодні в Україні на великих підприємствах офіційно оформлено 564 тисячі робітників.

Дивися повний текст Скільки заробляють працівники великих підприємств.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 08:27

А производство где???Мы идём в никуда.
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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