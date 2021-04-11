На сьогодні в Україні на великих підприємствах офіційно оформлено 564 тисячі робітників.
Дивися повний текст Скільки заробляють працівники великих підприємств.
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 08:27
Скільки заробляють працівники великих підприємств
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Дивися повний текст Скільки заробляють працівники великих підприємств.
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