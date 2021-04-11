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Скільки заробляють працівники
великих підприємств

Скільки заробляють працівники великих підприємств
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 08:27

Скільки заробляють працівники великих підприємств

Пропонуємо до обговорення:
На сьогодні в Україні на великих підприємствах офіційно оформлено 564 тисячі робітників.

Дивися повний текст Скільки заробляють працівники великих підприємств.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:17

І конкретно по підриємствах яка зарплата???
poleg173
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 15:28

  bakenne83 написав:Сейчас часы увеличиваются и зарплата врезается.Нет производств .Ничего нет

Ага, а товары в магазинах сами появляются :mrgreen:
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:09

Если бы у нас были такие зарплаты,люди бы не выезжали массово на заработки.Зарплаты гораздо ниже.Средняя зарплата у нас не отражает ничего при такой разнице между минимальной и максимальной.
Scotch
 
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