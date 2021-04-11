На сьогодні в Україні на великих підприємствах офіційно оформлено 564 тисячі робітників.
Дивися повний текст Скільки заробляють працівники великих підприємств.
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 08:27
Скільки заробляють працівники великих підприємств
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Дивися повний текст Скільки заробляють працівники великих підприємств.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 15:28
Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:09
Если бы у нас были такие зарплаты,люди бы не выезжали массово на заработки.Зарплаты гораздо ниже.Средняя зарплата у нас не отражает ничего при такой разнице между минимальной и максимальной.
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