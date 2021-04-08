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Кличко показав, як в Києві
будують ще один пішохідний...

Кличко показав, як в Києві будують ще один пішохідний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:46

Кличко показав, як в Києві будують ще один пішохідний...

Пропонуємо до обговорення:
У столиці триває будівництво ще одного цікавого і гарного об’єкту – пішохідного мосту з Оболонської набережної (в районі гольф-центру) на острів Оболонський.

Дивися повний текст Кличко показав, як в Києві будують ще один пішохідний міст (відео).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:46

Решили сразу кривой строить - чтоб не придирались потом, что криво и косо, как на Шулявке. А так отмазка будет - так и задумывалось :)
Skiw
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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