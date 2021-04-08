У столиці триває будівництво ще одного цікавого і гарного об’єкту – пішохідного мосту з Оболонської набережної (в районі гольф-центру) на острів Оболонський.
Дивися повний текст Кличко показав, як в Києві будують ще один пішохідний міст (відео).
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:46
Кличко показав, як в Києві будують ще один пішохідний...
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Дивися повний текст Кличко показав, як в Києві будують ще один пішохідний міст (відео).
Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:46
Решили сразу кривой строить - чтоб не придирались потом, что криво и косо, как на Шулявке. А так отмазка будет - так и задумывалось :)
Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:36
Ну да, очень нужный объект для Киева. Пандемии ж нет, в больницах всего хватает. И уже существующие мосты - в отличном состоянии, типа Патона, Южного и кучи мелких
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