Така ініціатива зможе зрівняти права мешканців великих міст та невеликих населених пунктів, переконані урядовці.
Дивися повний текст Уряд хоче скасувати пільги на проїзд: що пропонують як альтернативу.
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:37
Уряд хоче скасувати пільги на проїзд: що пропонують як...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд хоче скасувати пільги на проїзд: що пропонують як альтернативу.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:37
25-30 поездок по городу при стоимости проезда 10 гривен за поездку.
25-30 поездок из пригорода при стоимости поездки от 15 гривен и ...
Как их уровнять?И как сравнить мнстный бюджет города и сельской громады?БРЕД.Государство цинично уходит от своих соц.гарантий.
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