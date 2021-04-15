Прямо в центрі Києва в кіоску "обмін валют" шахраї забрали у чоловіка 120 тис. Доларів.
Дивися повний текст У Києві процвітає новий вид шахрайства з обміном валют - ЗМІ.
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:45
У Києві процвітає новий вид шахрайства з обміном валют - ЗМІ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві процвітає новий вид шахрайства з обміном валют - ЗМІ.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:45
Открылся новый пункт обмена валют где полиция,хотя бы участковый,который должен знать,что происходит на его земле,почему не проверяют лицензию.Потому,что все всё знают, крышуют преступников и получают мзду.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:51
Re: У Києві процвітає новий вид шахрайства з обміном валют -
Хтось-колись міняв в першому ліпшому кіоску 120тис. долл. за раз?
Щось тут не те.
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