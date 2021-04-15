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У Києві процвітає новий вид
шахрайства з обміном валют - ЗМІ

У Києві процвітає новий вид шахрайства з обміном валют - ЗМІ
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:45

У Києві процвітає новий вид шахрайства з обміном валют - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Прямо в центрі Києва в кіоску "обмін валют" шахраї забрали у чоловіка 120 тис. Доларів.

Дивися повний текст У Києві процвітає новий вид шахрайства з обміном валют - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:45

Открылся новый пункт обмена валют где полиция,хотя бы участковый,который должен знать,что происходит на его земле,почему не проверяют лицензию.Потому,что все всё знают, крышуют преступников и получают мзду.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:51

Re: У Києві процвітає новий вид шахрайства з обміном валют -

Хтось-колись міняв в першому ліпшому кіоску 120тис. долл. за раз?
Щось тут не те.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 17:31

І звідси порада:
перед обміном великої суми грошей підпирайте стільцем двері чорного входу )))
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 22:34

Схема стара как мир. Снимается помещение, внешне оформляется под обменник, подаётся объява с вкусным курсом и лох находится. Не каждый может пройти мимо возможности сэкономить несколько десятых долей процента, а в абсолютном выражении несколько сотен долларов.
summacut
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 12:39

  summacut написав:Схема стара как мир. Снимается помещение, внешне оформляется под обменник, подаётся объява с вкусным курсом и лох находится. Не каждый может пройти мимо возможности сэкономить несколько десятых долей процента, а в абсолютном выражении несколько сотен долларов.


ну чтоб менять 120 к непроверенной конторе это уже надо быть полным йолупом ... выглядит очень странно - не может же человек быть настолько идиот ? скорей всего просто говностатья для привленеия вимания
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Суб 17 кві, 2021 13:18, всього редагувалось 1 раз.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 12:42

Схоже на брехню, бо нормальна людина не піде у кіоск міняти 120 тисяч доларів, хіба що якусь зовсім невелику суму. Для великих сум існують банки.
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 13:02

  Всюдиносапхайчик написав:Схоже на брехню, бо нормальна людина не піде у кіоск міняти 120 тисяч доларів, хіба що якусь зовсім невелику суму. Для великих сум існують банки.

абсолютно согласен. менял максимум до 8к$ в таких конторках - столько бумажек, пока пересчитаешь. 120к эт прям джекпот
я уже не говорю на руках, у каких нибудь ломщиков, где вообще только мелочь на проезд можно менять без опаски что аломают купюру.
tuxpuk
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 13:44

Мне интересно, в каком ето обменнике на улице может быть наличка для обмена 120тысу.е.?
asurovv960
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