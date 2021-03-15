RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Основні причини затримки
здачі будинку в експлуатацію

Основні причини затримки здачі будинку в експлуатацію
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:49

Основні причини затримки здачі будинку в експлуатацію

Пропонуємо до обговорення:
Чому затримують здачу житла? Як вкладнику потрібно діяти?

Дивися повний текст Основні причини затримки здачі будинку в експлуатацію.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93403
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:49

Нужно проверять новостройку на https://nerukhomi.ua/novostrojki-kiev/, чтобы не было сюрпризов со сдачей дома
Помещик
 
Повідомлень: 15
З нами з: 20.08.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 0 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:54

Re: Основні причини затримки здачі будинку в експлуатацію

А де причина- гроші вкрали?
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1374
З нами з: 10.06.19
Подякував: 52 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Будівельні об'єкти вводитиме в експлуатацію не держава,...
R2 » Пон 22 бер, 2021 13:05
1 76
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 13:05
anton_gms
Під кінець року долар знеціниться: в UBS назвали 2 причини
R2 » Пон 15 бер, 2021 22:46
6 1060
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 бер, 2021 08:16
espanol
Власник будинку автоматично отримує право на земельну...
R2 » Сер 03 лют, 2021 15:38
3 556
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 лют, 2021 20:13
Scotch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.