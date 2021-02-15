Перелік земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельним податком, наведено у статті 283 Податкового кодексу.
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:28
Земельний податок: які ділянки не підлягають оподаткуванню
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Дивися повний текст Земельний податок: які ділянки не підлягають оподаткуванню.
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