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Земельний податок: які ділянки
не підлягають оподаткуванню

Земельний податок: які ділянки не підлягають оподаткуванню
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:28

Земельний податок: які ділянки не підлягають оподаткуванню

Пропонуємо до обговорення:
Перелік земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельним податком, наведено у статті 283 Податкового кодексу.

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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:28

А ділянки дачних (садових) товариств?
ТИХИЙ
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