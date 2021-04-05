RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як змінилися суми субсидій на
оплату комуналки і в якому...

Як змінилися суми субсидій на оплату комуналки і в якому...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:08

Як змінилися суми субсидій на оплату комуналки і в якому...

Пропонуємо до обговорення:
Середній розмір субсидій в Україні в березні зріс на 13,6%.

Дивися повний текст Як змінилися суми субсидій на оплату комуналки і в якому регіоні виплати найщедріші.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93407
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:08

Ну и как расчитывается размер субсидии???
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2287
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 592 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін посилив вимоги при призначенні субсидій:... 1, 2
R2 » Чет 15 кві, 2021 10:12
19 1566
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 кві, 2021 14:50
_hunter
У Кабміні назвали переваги отримання пільг на оплату... 1, 2
R2 » Сер 03 бер, 2021 17:48
14 1521
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 кві, 2021 12:31
Ой+
Очільник НСЗУ розповів, як в Україні змінилися зарплати...
R2 » Пон 05 кві, 2021 19:10
1 180
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 кві, 2021 19:10
antey1969

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.