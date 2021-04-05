Середній розмір субсидій в Україні в березні зріс на 13,6%.
Дивися повний текст Як змінилися суми субсидій на оплату комуналки і в якому регіоні виплати найщедріші.
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:08
Як змінилися суми субсидій на оплату комуналки і в якому...
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Дивися повний текст Як змінилися суми субсидій на оплату комуналки і в якому регіоні виплати найщедріші.
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