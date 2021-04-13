RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні хочуть обмежити
відсотки за мікрокредитами...

В Україні хочуть обмежити відсотки за мікрокредитами...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:34

В Україні хочуть обмежити відсотки за мікрокредитами...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє інформаційне управління апарату Верховної Ради.

Дивися повний текст В Україні хочуть обмежити відсотки за мікрокредитами потрійною обліковою ставкою НБУ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93407
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:34

Учетная ставка НБУ 9%, тройная - 27%. Ставка по любому карточному кредиту в пару раз выше. Кажись "текст немного по-дебильному написан" :)
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1892
З нами з: 19.11.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні незабаром може почати працювати «суд в смартфоні»
R2 » Чет 15 кві, 2021 17:42
1 108
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 кві, 2021 17:42
Dikoy
На скільки подорожчало пальне в Україні за рік (інфографіка)
R2 » Сер 14 кві, 2021 19:48
2 170
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 кві, 2021 21:19
Igorenya
Українців хочуть перевести на новий вид газу — ЗМІ 1, 2
R2 » Вів 13 кві, 2021 08:13
15 1341
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 кві, 2021 22:09
Scotch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.