Кошти на банківських рахунках боржників відтепер арештовуватимуть не лише за борги по аліментах.
Дивися повний текст Арешт коштів на банківських рахунках боржників: що зміниться для самих громадян (інфографіка).
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Додано: Суб 17 кві, 2021 07:17
Арешт коштів на банківських рахунках боржників: що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Арешт коштів на банківських рахунках боржників: що зміниться для самих громадян (інфографіка).
Додано: Суб 17 кві, 2021 07:18
пока реально с этим работал только приватбанк, арестовывать все счета поголовно исполнитель не считал нужным.... ) но после внедрения новой системы, видимо, уже не нужно выделять приват, как наименее лояльный к клиенту банк.... значит что - держим на готове счета родственников, их не трогают, так что финансовая деятельность семьи не пострадает.... холостякам конечно неудобненько ))
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