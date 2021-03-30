RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Арешт коштів на банківських
рахунках боржників: що...

Арешт коштів на банківських рахунках боржників: що...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 07:17

Арешт коштів на банківських рахунках боржників: що...

Пропонуємо до обговорення:
Кошти на банківських рахунках боржників відтепер арештовуватимуть не лише за борги по аліментах.

Дивися повний текст Арешт коштів на банківських рахунках боржників: що зміниться для самих громадян (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93409
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 07:18

пока реально с этим работал только приватбанк, арестовывать все счета поголовно исполнитель не считал нужным.... ) но после внедрения новой системы, видимо, уже не нужно выделять приват, как наименее лояльный к клиенту банк.... значит что - держим на готове счета родственников, их не трогают, так что финансовая деятельность семьи не пострадает.... холостякам конечно неудобненько ))
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3141
З нами з: 03.02.13
Подякував: 314 раз.
Подякували: 325 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Нацбанку заявляють, що системних відмивань коштів...
R2 » Сер 14 кві, 2021 10:18
2 132
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 кві, 2021 18:19
GALeon
Фонду соцстрахування не вистачає коштів від ЄСВ 1, 2
R2 » Пон 12 кві, 2021 11:23
14 1094
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 кві, 2021 21:05
Dear_Sir
На закупівлі вакцин від COVID-19 освоєно 40% річних коштів
R2 » Вів 30 бер, 2021 11:53
3 237
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 бер, 2021 09:25
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.