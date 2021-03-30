Кошти на банківських рахунках боржників відтепер арештовуватимуть не лише за борги по аліментах.
Дивися повний текст Арешт коштів на банківських рахунках боржників: що зміниться для самих громадян (інфографіка).
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Додано: Суб 17 кві, 2021 07:17
Арешт коштів на банківських рахунках боржників: що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Арешт коштів на банківських рахунках боржників: що зміниться для самих громадян (інфографіка).
Додано: Суб 17 кві, 2021 07:18
пока реально с этим работал только приватбанк, арестовывать все счета поголовно исполнитель не считал нужным.... ) но после внедрения новой системы, видимо, уже не нужно выделять приват, как наименее лояльный к клиенту банк.... значит что - держим на готове счета родственников, их не трогают, так что финансовая деятельность семьи не пострадает.... холостякам конечно неудобненько ))
Додано: Суб 17 кві, 2021 14:59
Расписано, конечно, очень красиво и поэтапно (на рисунке в заметке), но не увидел, будет ли сообщаться должнику об аресте его счетов, ведь может оказаться, что он не должник, а "должник". Ведь совсем недавно здесь выкладывалось видео, как у отца погибшего атошника по подделанному решению суда изъяли 300 тыс. грн, а он узнал об этом совершенно случайно...
Додано: Суб 17 кві, 2021 15:11
Tamagoch родственники разные бывают, к тому же они первые к кому проявят интерес, это не панацея.
Додано: Суб 17 кві, 2021 15:20
Re: Арешт коштів на банківських рахунках боржників: що...
Так для этого и принимается это, чтобы разводить народ, ведь должники не платят, т.к. уверены, что с них просто нечего взять, т.к. все записано на родственников. У каждого владельца МФО есть своя коллекторская контора и ручные нотариусы - будут продолжать брать на левых кредиты, потом передают должников своим коллекторам, те в свою очередь к нотариусу, который выносит "напис" и счета арестовывают, все просто
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