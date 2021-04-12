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Арешт коштів на банківських
рахунках боржників: що...

Арешт коштів на банківських рахунках боржників: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 07:17

Арешт коштів на банківських рахунках боржників: що...

Пропонуємо до обговорення:
Кошти на банківських рахунках боржників відтепер арештовуватимуть не лише за борги по аліментах.

Дивися повний текст Арешт коштів на банківських рахунках боржників: що зміниться для самих громадян (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 07:18

пока реально с этим работал только приватбанк, арестовывать все счета поголовно исполнитель не считал нужным.... ) но после внедрения новой системы, видимо, уже не нужно выделять приват, как наименее лояльный к клиенту банк.... значит что - держим на готове счета родственников, их не трогают, так что финансовая деятельность семьи не пострадает.... холостякам конечно неудобненько ))
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 14:59

Расписано, конечно, очень красиво и поэтапно (на рисунке в заметке), но не увидел, будет ли сообщаться должнику об аресте его счетов, ведь может оказаться, что он не должник, а "должник". Ведь совсем недавно здесь выкладывалось видео, как у отца погибшего атошника по подделанному решению суда изъяли 300 тыс. грн, а он узнал об этом совершенно случайно...
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 15:11

Tamagoch родственники разные бывают, к тому же они первые к кому проявят интерес, это не панацея.
rapyd777
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 21:58

Чому постанова про арешт надсилається у пункті 3?
Тобто Виконавець може робити Вимогу без рішення суду? ("Мнє просто спросіть")
equinox
 
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