Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" (ВБР, Київ).
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Додано: Суб 17 кві, 2021 07:31
ФГВФО ліквідував банк Януковича
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Дивися повний текст ФГВФО ліквідував банк Януковича.
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