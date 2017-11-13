Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів міністр туризму Греції Харіс Теохаріс.
Дивися повний текст Греція назвала умови прийому українських туристів з травня.
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Додано: Суб 17 кві, 2021 07:45
Греція назвала умови прийому українських туристів з травня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Греція назвала умови прийому українських туристів з травня.
Додано: Суб 17 кві, 2021 07:45
С текущей ситуацией с вакцинацией проще передавать информацию о вакцинированных пофамильно :D
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