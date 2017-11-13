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Греція назвала умови прийому
українських туристів з травня

Греція назвала умови прийому українських туристів з травня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 07:45

Греція назвала умови прийому українських туристів з травня

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів міністр туризму Греції Харіс Теохаріс.

Дивися повний текст Греція назвала умови прийому українських туристів з травня.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 07:45

С текущей ситуацией с вакцинацией проще передавать информацию о вакцинированных пофамильно :D
ssnet
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Модератори: Ірина_, Модератор

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