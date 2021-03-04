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iPhone 13 отримає підекранний сканер відбитків пальців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 кві, 2021 08:12
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Apple таки розробила і вже затвердила фірмову технологію підекранного сканера відбитків пальців. Першими смартфонами, які отримають цю технологію, будуть моделі лінійки iPhone 13.
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Додано: Суб 17 кві, 2021 08:12
а в Украине ожидается всплеск активности на межбанке и новая дыра в бюджете... "зая, купи новый айфончик, тыждепутат!"
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Ірина_, Модератор
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