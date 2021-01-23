Через два тижні в Україні підвищать тарифи на газ: які...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 18 кві, 2021 12:40
Предлагаю сделать газ по 20 (чтобы удобнее было считать). Полученные деньги направить на выплату премий АП, ВР и руководству НГ за повышенную интеллектуальную нагрузку.
Додано: Нед 18 кві, 2021 14:37
Играйтесь играйтесь, вы сволочи доиграетесь когда народ скажет хватит , и будет вешать вас на каждом суку.
На наш, добываемый в Украине газ цена не более 4грн с доставкой . И хватит народу по ушам ездить о ценах в Европе. Дайте евро зарплату, евро пенсию, и тогда качайте права.
Или ждете когда народ перейдет к жестким мерам? Не играйте с огнем, доиграетесь.
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