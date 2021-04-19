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Через два тижні в Україні
підвищать тарифи на газ: які...

Через два тижні в Україні підвищать тарифи на газ: які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 12:40

Предлагаю сделать газ по 20 (чтобы удобнее было считать). Полученные деньги направить на выплату премий АП, ВР и руководству НГ за повышенную интеллектуальную нагрузку.
Ed_UA_rD
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 14:37

Играйтесь играйтесь, вы сволочи доиграетесь когда народ скажет хватит , и будет вешать вас на каждом суку.
На наш, добываемый в Украине газ цена не более 4грн с доставкой . И хватит народу по ушам ездить о ценах в Европе. Дайте евро зарплату, евро пенсию, и тогда качайте права.
Или ждете когда народ перейдет к жестким мерам? Не играйте с огнем, доиграетесь.
topolina662
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 17:20

За транспортування також буде приходити платіжки?.
rozbickaolga4
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 23:03

  topolina662 написав:Играйтесь играйтесь, вы сволочи доиграетесь когда народ скажет хватит , и будет вешать вас на каждом суку.
На наш, добываемый в Украине газ цена не более 4грн с доставкой . И хватит народу по ушам ездить о ценах в Европе. Дайте евро зарплату, евро пенсию, и тогда качайте права.
Или ждете когда народ перейдет к жестким мерам? Не играйте с огнем, доиграетесь.

Уже давно бы не было столбов, но терпимость терпил превосходит все ожидания вельмож.
ruvex
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