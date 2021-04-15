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В Україні змінять процедуру
присилання «листів щастя»

В Україні змінять процедуру присилання «листів щастя»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 12:27

В Україні змінять процедуру присилання «листів щастя»

Пропонуємо до обговорення:
В Україні "листи щастя" планують не надсилати водіям, які сплатили штраф протягом 15 днів.

Дивися повний текст В Україні змінять процедуру присилання «листів щастя».
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 12:27

Ни х.ра не понятно. В Дію загоняют?
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Модератори: Ірина_, Модератор

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