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В Україні змінять процедуру присилання «листів щастя»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 кві, 2021 12:27
Пропонуємо до обговорення:
В Україні "листи щастя" планують не надсилати водіям, які сплатили штраф протягом 15 днів.
Дивися повний текст В Україні змінять процедуру присилання «листів щастя»
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Додано: Суб 17 кві, 2021 12:27
Ни х.ра не понятно. В Дію загоняют?
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