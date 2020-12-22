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Особливості гарантування вкладів, відкритих на акційних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 кві, 2021 14:56
Пропонуємо до обговорення:
Фонд гарантування відшкодовує депозити, відкриті на акційних умовах, у разі банкрутства банку.
Дивися повний текст Особливості гарантування вкладів, відкритих на акційних та індивідуальних умовах
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Додано: Суб 17 кві, 2021 14:56
Отакої... Треба взяти на замітку
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