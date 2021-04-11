Про це повідомили учасники ринку під час круглого столу «Законопроєкт про реструктуризацію валютної іпотеки.
Дивися повний текст Проблемні позичальники не будуть повертати борги навіть після часткового списання.
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Додано: Суб 17 кві, 2021 15:14
Проблемні позичальники не будуть повертати борги навіть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Проблемні позичальники не будуть повертати борги навіть після часткового списання.
Додано: Суб 17 кві, 2021 15:14
Щось у них є спільне із євробляхерами. Найхитріші. Шкода, що (з)Рада їм допомагає.
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