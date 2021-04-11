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Проблемні позичальники не
будуть повертати борги навіть...

Проблемні позичальники не будуть повертати борги навіть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 15:14

Проблемні позичальники не будуть повертати борги навіть...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили учасники ринку під час круглого столу «Законопроєкт про реструктуризацію валютної іпотеки.

Дивися повний текст Проблемні позичальники не будуть повертати борги навіть після часткового списання.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 15:14

Щось у них є спільне із євробляхерами. Найхитріші. Шкода, що (з)Рада їм допомагає.
0mage0
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 20:46

  0mage0 написав:Щось у них є спільне із євробляхерами. Найхитріші. Шкода, що (з)Рада їм допомагає.


Думаю часть набранных по обЪявлению в газете нардепов помогает себе или родне.
Ratatui
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