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Проблемні позичальники не
будуть повертати борги навіть...

Проблемні позичальники не будуть повертати борги навіть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 15:14

Проблемні позичальники не будуть повертати борги навіть...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили учасники ринку під час круглого столу «Законопроєкт про реструктуризацію валютної іпотеки.

Дивися повний текст Проблемні позичальники не будуть повертати борги навіть після часткового списання.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 15:14

Щось у них є спільне із євробляхерами. Найхитріші. Шкода, що (з)Рада їм допомагає.
0mage0
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 20:46

  0mage0 написав:Щось у них є спільне із євробляхерами. Найхитріші. Шкода, що (з)Рада їм допомагає.


Думаю часть набранных по обЪявлению в газете нардепов помогает себе или родне.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 11:34

Re: Проблемні позичальники не будуть повертати борги навіть.

Такое действительно имеет место. Кредитор (банк) имеет не так много реальных возможностей истребовать долг, а у должников емть лазейки, как ничего не платить, да и сам менталитет большинства заёмщиков: это сами банки виноваты, это ему все что-то должны, что-то не обеспечили, не пошли навстречу, не вошли в ситуацию, а если и списали часть, то мало, и вообще, значит ещё спишут.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 19:37

Як банкири за себе турбуються.... Хай би турбувалися тоді, як цю схему у 2005 році придумували ...Видали кредити, припустимо, на 20 років, а погашалися 10 років , майже , одні відсотки, а потім прорвалися банки, як мильні пухирі....А, коли бачили, що так росте долар, чого не перевели одразу всі кредити в гривну...Люди тягнулися, як могли, скільки могли, хто в суди подав, хто інше....Тоді не видно було, щоб банки за людей переживали, реструктуризація не вигідною була... Ви відсотками людей вже погасили всі ці кредити, ще і наважилися, що і зараз робите...І не плачтесь, бо немає чого...А пули, як продавали? ..Людей і не попереджали, своїм, так би мовити, по бросовій цініч по мінімуму, вчасно...Кого, кого, а банки нема чого жаліти ...
lebedinskaalla0
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 07:16

Я платил все до копейки и ремонт не делал и никого не прописывал на квартире жил с семьёй. А вот когда последний доллар отдал тогда сделал ремонт и прописался. Дайте мне и таким как я зелёный свет и я их Уродов с их детьми как Собак выгоню.
arabic_dubai
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