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В Європі почали продавати
найдешевший електрокар (відео)

В Європі почали продавати найдешевший електрокар (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 15:29

В Європі почали продавати найдешевший електрокар (відео)

Пропонуємо до обговорення:
У Європі стартував продаж найдешевшого електромобіля. Як повідомляє ITsider.com.ua, мова йде про Freze Nikrob, вартість якого становить 10 тисяч євро.

Дивися повний текст В Європі почали продавати найдешевший електрокар (відео).
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 15:29

ну вот для коммерции разве что, для частного пользования убого же очень, китайский мобиль все таки, это скорее как электрорикша. А за 10-15k в Европе спокойно купишь Nissan Leaf, да не новый но это же настоящая комфортабельная машина а не мотомопед. Чтобы быть актуальными подобным повозкам цена 5k потолок.
Alex_Yu
 
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