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Експерт розповів про вплив техогляду на безпеку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 кві, 2021 19:10
Пропонуємо до обговорення:
У 2022 році в Україні може повернутися обов'язковий техогляд для легкового некомерційного транспорту. Таке завдання держава повинна виконати в рамках Асоціації з Євросоюзом.
Дивися повний текст Експерт розповів про вплив техогляду на безпеку дорожнього руху
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R2
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Додано: Суб 17 кві, 2021 19:20
А что тут обсуждать?
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Investor_K
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Додано: Суб 17 кві, 2021 20:08
Investor_K написав:
А что тут обсуждать?
ничего, опять грабить будут новыми поборами. Нормально да --> знизити рівень смертності через ДТП на 30% протягом 4 років--- именно 30% и никак по другому и именно за 4 года.. не 3 не 5 а вот 4 и точка. Шизофорения просто какая то. Хотя плевали они на безопастность.. Ясно что государство и клерки опять лезут в карман гражданина.
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Джон
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Додано: Суб 17 кві, 2021 22:49
Перед внедрением техосмотра, очень хотелось бы узнать на сколько снизились аварийность со смертностью после внедрения "Трукамов" с письмами счастья.
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Radon
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Додано: Суб 17 кві, 2021 23:50
Джон написав:
Хотя плевали они на безопастность.. Ясно что государство и клерки опять лезут в карман гражданина.
Однозначно, саме так
На одних лише штрафах за тонування можна непогано нажитись за якихось пару місяців
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AleksD
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