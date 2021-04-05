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Експерт розповів про вплив
техогляду на безпеку...

Експерт розповів про вплив техогляду на безпеку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 19:10

Експерт розповів про вплив техогляду на безпеку...

Пропонуємо до обговорення:
У 2022 році в Україні може повернутися обов'язковий техогляд для легкового некомерційного транспорту. Таке завдання держава повинна виконати в рамках Асоціації з Євросоюзом.

Дивися повний текст Експерт розповів про вплив техогляду на безпеку дорожнього руху.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 19:20

А что тут обсуждать?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 20:08

Re: Експерт розповів про вплив техогляду на безпеку...

  Investor_K написав:А что тут обсуждать?
ничего, опять грабить будут новыми поборами. Нормально да --> знизити рівень смертності через ДТП на 30% протягом 4 років--- именно 30% и никак по другому и именно за 4 года.. не 3 не 5 а вот 4 и точка. Шизофорения просто какая то. Хотя плевали они на безопастность.. Ясно что государство и клерки опять лезут в карман гражданина.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 22:49

Re: Експерт розповів про вплив техогляду на безпеку...

Перед внедрением техосмотра, очень хотелось бы узнать на сколько снизились аварийность со смертностью после внедрения "Трукамов" с письмами счастья.
Radon
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 23:50

  Джон написав: Хотя плевали они на безопастность.. Ясно что государство и клерки опять лезут в карман гражданина.

Однозначно, саме так :(
На одних лише штрафах за тонування можна непогано нажитись за якихось пару місяців
AleksD
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 08:29

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
У 2022 році в Україні може повернутися обов'язковий техогляд для легкового некомерційного транспорту. Таке завдання держава повинна виконати в рамках Асоціації з Євросоюзом.

Дивися повний текст Експерт розповів про вплив техогляду на безпеку дорожнього руху.

А теперь пускай эксперт расскажет про вплив техосмотра на количество новых особняков и дорогих иномарок у полицаев. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 09:20

Re: Експерт розповів про вплив техогляду на безпеку...

  andrein написав:А теперь пускай эксперт расскажет про вплив техосмотра на количество новых особняков и дорогих иномарок у полицаев
а он рассказал, просто не все ПРАВИЛЬНО читать написанное умеют ) -> на 30% протягом 4 років ))
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 10:06

Какое влияние оказывают ямы и разбитые дороги на безопасность движения? Ато какая бы у вас бумажка о прохождении ТО на стекле не была бы наклеена (которая кстати тоже закрывает обзор водителю) при попадании в яму машина стразу становится аварийной.
asurovv960
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 18:47

Е*ите за скорость, е*ите за встречу, е*ите за пешеходов, е*ите за запрещающий сигнал, выпускайте фантомные патрули. Но техосмотр то тут причем?
summacut
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