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Експерт розповів про вплив
техогляду на безпеку...

Експерт розповів про вплив техогляду на безпеку...
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 19:10

Експерт розповів про вплив техогляду на безпеку...

Пропонуємо до обговорення:
У 2022 році в Україні може повернутися обов'язковий техогляд для легкового некомерційного транспорту. Таке завдання держава повинна виконати в рамках Асоціації з Євросоюзом.

Дивися повний текст Експерт розповів про вплив техогляду на безпеку дорожнього руху.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 19:20

А что тут обсуждать?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 20:08

Re: Експерт розповів про вплив техогляду на безпеку...

  Investor_K написав:А что тут обсуждать?
ничего, опять грабить будут новыми поборами. Нормально да --> знизити рівень смертності через ДТП на 30% протягом 4 років--- именно 30% и никак по другому и именно за 4 года.. не 3 не 5 а вот 4 и точка. Шизофорения просто какая то. Хотя плевали они на безопастность.. Ясно что государство и клерки опять лезут в карман гражданина.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 22:49

Re: Експерт розповів про вплив техогляду на безпеку...

Перед внедрением техосмотра, очень хотелось бы узнать на сколько снизились аварийность со смертностью после внедрения "Трукамов" с письмами счастья.
Radon
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 23:50

  Джон написав: Хотя плевали они на безопастность.. Ясно что государство и клерки опять лезут в карман гражданина.

Однозначно, саме так :(
На одних лише штрафах за тонування можна непогано нажитись за якихось пару місяців
AleksD
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 08:29

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
У 2022 році в Україні може повернутися обов'язковий техогляд для легкового некомерційного транспорту. Таке завдання держава повинна виконати в рамках Асоціації з Євросоюзом.

Дивися повний текст Експерт розповів про вплив техогляду на безпеку дорожнього руху.

А теперь пускай эксперт расскажет про вплив техосмотра на количество новых особняков и дорогих иномарок у полицаев. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 09:20

Re: Експерт розповів про вплив техогляду на безпеку...

  andrein написав:А теперь пускай эксперт расскажет про вплив техосмотра на количество новых особняков и дорогих иномарок у полицаев
а он рассказал, просто не все ПРАВИЛЬНО читать написанное умеют ) -> на 30% протягом 4 років ))
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 10:06

Какое влияние оказывают ямы и разбитые дороги на безопасность движения? Ато какая бы у вас бумажка о прохождении ТО на стекле не была бы наклеена (которая кстати тоже закрывает обзор водителю) при попадании в яму машина стразу становится аварийной.
asurovv960
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 18:47

Е*ите за скорость, е*ите за встречу, е*ите за пешеходов, е*ите за запрещающий сигнал, выпускайте фантомные патрули. Но техосмотр то тут причем?
summacut
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 19:36

  AleksD написав:
  Джон написав: Хотя плевали они на безопастность.. Ясно что государство и клерки опять лезут в карман гражданина.

Однозначно, саме так :(
На одних лише штрафах за тонування можна непогано нажитись за якихось пару місяців


і правильно зроблять. тонуйте у відповідності до дсту і техреламенту. позатоновують по колу, потім вночі ніх..я не бачать. вільнолюду дай волю, то він ще й лобас затонує. і потім буде щиро дивуватися за шо його жорстко мають. ви мащиини з європи бачили хоч одну з тонованими передніми боковинами? задні хоч фарбою замалюйте, а передні - зась.

  summacut написав:Е*ите за скорость, е*ите за встречу, е*ите за пешеходов, е*ите за запрещающий сигнал, выпускайте фантомные патрули. Но техосмотр то тут причем?


ну не скажіть. ну хоч, як приклад, за колгоспний ксенон, давно цих, хто очі людям випалюють, пора самих випиляти з доріг. люди вже вкручують хто що хоче.
wild.tomcat
 
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