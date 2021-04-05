|
|
|
Експерт розповів про вплив техогляду на безпеку...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 18 кві, 2021 21:04
wild.tomcat написав:
ну хоч, як приклад, за колгоспний ксенон, давно цих, хто очі людям випалюють,
Саме так - "давно". Навіть тоді, коли був обов"язковий ТехОгляд. Чому Ви впевнені, що щось зміниться?
-
LutsMan
-
-
- Повідомлень: 883
- З нами з: 10.06.08
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 253 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|