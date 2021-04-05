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Експерт розповів про вплив
техогляду на безпеку...

Експерт розповів про вплив техогляду на безпеку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 21:04

Re: Експерт розповів про вплив техогляду на безпеку...

  wild.tomcat написав:ну хоч, як приклад, за колгоспний ксенон, давно цих, хто очі людям випалюють,

Саме так - "давно". Навіть тоді, коли був обов"язковий ТехОгляд. Чому Ви впевнені, що щось зміниться?
LutsMan
 
Повідомлень: 883
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Модератори: Ірина_, Модератор

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