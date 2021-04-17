Експерт розповів про вплив техогляду на безпеку...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 18 кві, 2021 21:04
wild.tomcat написав:
ну хоч, як приклад, за колгоспний ксенон, давно цих, хто очі людям випалюють,
Саме так - "давно". Навіть тоді, коли був обов"язковий ТехОгляд. Чому Ви впевнені, що щось зміниться?
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Додано: Пон 19 кві, 2021 16:11
wild.tomcat написав: AleksD написав:
Однозначно, саме так
На одних лише штрафах за тонування можна непогано нажитись за якихось пару місяців
і правильно зроблять. тонуйте у відповідності до дсту і техреламенту. позатоновують по колу, потім вночі ніх..я не бачать. вільнолюду дай волю, то він ще й лобас затонує. і потім буде щиро дивуватися за шо його жорстко мають. ви мащиини з європи бачили хоч одну з тонованими передніми боковинами? задні хоч фарбою замалюйте, а передні - зась.
Моя машина затонована "в 0" (крім лобовухи). Мені зручно, жодного дискомфорту.
Але я ціную вашу думку
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Додано: Пон 19 кві, 2021 20:38
LutsMan написав: wild.tomcat написав:
ну хоч, як приклад, за колгоспний ксенон, давно цих, хто очі людям випалюють,
Саме так - "давно". Навіть тоді, коли був обов"язковий ТехОгляд. Чому Ви впевнені, що щось зміниться?
ну хоч якийсь шанс. якшо нічого не намагатися виправити, то саме точно не виправиться.
AleksD написав: wild.tomcat написав: AleksD написав:
Однозначно, саме так
На одних лише штрафах за тонування можна непогано нажитись за якихось пару місяців
і правильно зроблять. тонуйте у відповідності до дсту і техреламенту. позатоновують по колу, потім вночі ніх..я не бачать. вільнолюду дай волю, то він ще й лобас затонує. і потім буде щиро дивуватися за шо його жорстко мають. ви мащиини з європи бачили хоч одну з тонованими передніми боковинами? задні хоч фарбою замалюйте, а передні - зась.
Моя машина затонована "в 0" (крім лобовухи). Мені зручно, жодного дискомфорту.Але я ціную вашу думку
навзаєм
готуйте гроші на то і на мобільні пости теж. комфорт, він грошей коштує, правда ж?
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