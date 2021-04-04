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Є всі механізми: експерт
пояснив, чи можуть забрати...

Є всі механізми: експерт пояснив, чи можуть забрати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 20:04

Є всі механізми: експерт пояснив, чи можуть забрати...

Пропонуємо до обговорення:
Як розповів експерт з питань ЖКГ Олег Голубенко в ефірі каналу "Україна 24", це досить тривала процедура.

Дивися повний текст Є всі механізми: експерт пояснив, чи можуть забрати квартиру за борги з ЖКГ.
R2
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