Як розповів експерт з питань ЖКГ Олег Голубенко в ефірі каналу "Україна 24", це досить тривала процедура.
Дивися повний текст Є всі механізми: експерт пояснив, чи можуть забрати квартиру за борги з ЖКГ.
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Додано: Суб 17 кві, 2021 20:04
Є всі механізми: експерт пояснив, чи можуть забрати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Є всі механізми: експерт пояснив, чи можуть забрати квартиру за борги з ЖКГ.
Додано: Нед 18 кві, 2021 00:28
Одна справа, коли йдеться про тих, хто має можливість платити, але не робить цього. Інша справа - коли особа чи родина об'єктивно не має фінансових можливостей оплачувати комунальні послуги, які мінімум раз на рік зростають в ціні
Додано: Нед 18 кві, 2021 08:11
Re: Є всі механізми: експерт пояснив, чи можуть забрати...
Додано: Нед 18 кві, 2021 08:14
Re: Є всі механізми: експерт пояснив, чи можуть забрати...
Если реально не может, то субсидия в помощь {покрывает 80%} или с субсидией тоже не могут?
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