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Є всі механізми: експерт
пояснив, чи можуть забрати...

Є всі механізми: експерт пояснив, чи можуть забрати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 20:04

Є всі механізми: експерт пояснив, чи можуть забрати...

Пропонуємо до обговорення:
Як розповів експерт з питань ЖКГ Олег Голубенко в ефірі каналу "Україна 24", це досить тривала процедура.

Дивися повний текст Є всі механізми: експерт пояснив, чи можуть забрати квартиру за борги з ЖКГ.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 00:28

Одна справа, коли йдеться про тих, хто має можливість платити, але не робить цього. Інша справа - коли особа чи родина об'єктивно не має фінансових можливостей оплачувати комунальні послуги, які мінімум раз на рік зростають в ціні
AleksD
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 08:11

Re: Є всі механізми: експерт пояснив, чи можуть забрати...

  AleksD написав:Інша справа - коли особа чи родина об'єктивно не має фінансових можливостей оплачувати комунальні послуги

Тогда квартира продается и покупается та за которую человек или семья платить в состоянии.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 08:14

Re: Є всі механізми: експерт пояснив, чи можуть забрати...

AleksD написав:Одна справа, коли йдеться про тих, хто має можливість платити, але не робить цього. Інша справа - коли особа чи родина об'єктивно не має фінансових можливостей оплачувати комунальні послуги, які мінімум раз на рік зростають в ціні
Если реально не может, то субсидия в помощь {покрывает 80%} или с субсидией тоже не могут?
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 10:12

Re: Є всі механізми: експерт пояснив, чи можуть забрати...

  vitaliy_berdinskikh написав:Тогда квартира продается
довольно часто бывает ситуация когда квартиру продать просто невозможно.. например один собственник за кордоном и ему плавать на остальных, жилье не в том районе возле ж/д переезда стоит например или дом в полу-аварийном состоянии.. продать не можете, оплатить тоже что тогда? Или панелька хрущевка где если и купят то копейки...Почему вы не ставите вопрос что надо менять не квартиру а тех керманычей что довели часть населения до состояния что они не могут оплатить жилье? может стоит поменять пару сотен слуг олигархов за одно с парой зажравшихся олигархов и пусть ОНИ ищут новое жилье чем миллионам Украинцев?
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 17:13

Судебный приказ - ерунда. Это не приговор и не судебное решение. На обжалование даётся 10 дней. Стоит лишь указать, что долг не соответствует действительности, т.к. не учтен срок исковой давности, а так же то, что у поставщика нет доказательств о предоставленной услуге на указанную сумму, и приказ отменяется автоматом. Я такую процедуру уже проходил. После этого поставщик отстаёт надолго, а то и навсегда.
tirr-an
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