Як розповів експерт з питань ЖКГ Олег Голубенко в ефірі каналу "Україна 24", це досить тривала процедура.
Дивися повний текст Є всі механізми: експерт пояснив, чи можуть забрати квартиру за борги з ЖКГ.
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Додано: Суб 17 кві, 2021 20:04
Є всі механізми: експерт пояснив, чи можуть забрати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Є всі механізми: експерт пояснив, чи можуть забрати квартиру за борги з ЖКГ.
Додано: Нед 18 кві, 2021 00:28
Одна справа, коли йдеться про тих, хто має можливість платити, але не робить цього. Інша справа - коли особа чи родина об'єктивно не має фінансових можливостей оплачувати комунальні послуги, які мінімум раз на рік зростають в ціні
Додано: Нед 18 кві, 2021 08:11
Re: Є всі механізми: експерт пояснив, чи можуть забрати...
Додано: Нед 18 кві, 2021 08:14
Re: Є всі механізми: експерт пояснив, чи можуть забрати...
Если реально не может, то субсидия в помощь {покрывает 80%} или с субсидией тоже не могут?
Додано: Нед 18 кві, 2021 10:12
Re: Є всі механізми: експерт пояснив, чи можуть забрати...
довольно часто бывает ситуация когда квартиру продать просто невозможно.. например один собственник за кордоном и ему плавать на остальных, жилье не в том районе возле ж/д переезда стоит например или дом в полу-аварийном состоянии.. продать не можете, оплатить тоже что тогда? Или панелька хрущевка где если и купят то копейки...Почему вы не ставите вопрос что надо менять не квартиру а тех керманычей что довели часть населения до состояния что они не могут оплатить жилье? может стоит поменять пару сотен слуг олигархов за одно с парой зажравшихся олигархов и пусть ОНИ ищут новое жилье чем миллионам Украинцев?
Додано: Нед 18 кві, 2021 17:13
Судебный приказ - ерунда. Это не приговор и не судебное решение. На обжалование даётся 10 дней. Стоит лишь указать, что долг не соответствует действительности, т.к. не учтен срок исковой давности, а так же то, что у поставщика нет доказательств о предоставленной услуге на указанную сумму, и приказ отменяется автоматом. Я такую процедуру уже проходил. После этого поставщик отстаёт надолго, а то и навсегда.
Додано: Пон 19 кві, 2021 09:44
Таких "довольно часто" -- один на 1000 в худшем случае.
Объясняю на простом примере: если гопник по вечерам гопает граждан -- что бы на новый тыФон собрать -- или просто крадет его в магазине -- такого гопника наказывать можно? -- или злую Аппле нужно просить, что бы тыФоны доступными для любого ПТУ-шника сделала?..
С комуналкой все аналогично: пользуешся -- плати. Но со времен совка в народе тырить комуналку считается чуть ли не подвигом...
Додано: Пон 19 кві, 2021 09:49
100500%!!!
От я газом не користююсь, а абонка приходить. Т.к. я не користуюсь, кажу, не користуюсь, йдіть на юх, фіртащята!!! )))
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