Відповідно до документу реструктуризація проводитиметься на підставі заяви позичальника, яка подається кредитору;
Дивися повний текст Валютні кредити: що зміниться (інфографіка).
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Додано: Суб 17 кві, 2021 20:25
Валютні кредити: що зміниться (інфографіка)
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Дивися повний текст Валютні кредити: що зміниться (інфографіка).
Додано: Суб 17 кві, 2021 20:25
не Уважаемая редакция! Зачем вы путаете людей? Вы взяли нормы из разных законов и перемешали! В закон 4398 висунули нормы из закона 4475! Исправьте или удалите эту статью!
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