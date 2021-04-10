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Валютні кредити: що
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Валютні кредити: що зміниться (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 20:25

Валютні кредити: що зміниться (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Відповідно до документу реструктуризація проводитиметься на підставі заяви позичальника, яка подається кредитору;

Дивися повний текст Валютні кредити: що зміниться (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 20:25

не Уважаемая редакция! Зачем вы путаете людей? Вы взяли нормы из разных законов и перемешали! В закон 4398 висунули нормы из закона 4475! Исправьте или удалите эту статью!
segafirst
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Модератори: Ірина_, Модератор

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