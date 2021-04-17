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Автоматизований арешт коштів
за борги: яких рахунків...

Автоматизований арешт коштів за борги: яких рахунків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 22:50

Автоматизований арешт коштів за борги: яких рахунків...

Пропонуємо до обговорення:
6 квітня набрав чинності наказ Мін'юсту, що стосується автоматизованого арешту коштів.

Дивися повний текст Автоматизований арешт коштів за борги: яких рахунків стосується.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 22:50

Касается ли это карт с кредитным лимитом ? Будет ли списание с кредитных средств ?
122kiev
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 23:44

  122kiev написав:Касается ли это карт с кредитным лимитом ? Будет ли списание с кредитных средств ?

Думаю, не варто такі ідеї їм підкидати
:shock:
AleksD
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