|
|
Забруднені номерні знаки: як не одержати штраф
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 18 кві, 2021 06:20
Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "Дорожній адвокат".
Дивися повний текст Забруднені номерні знаки: як не одержати штраф
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93419
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему