RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Забруднені номерні знаки:
як не одержати штраф

Забруднені номерні знаки: як не одержати штраф
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 06:20

Забруднені номерні знаки: як не одержати штраф

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "Дорожній адвокат".

Дивися повний текст Забруднені номерні знаки: як не одержати штраф.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93424
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 06:20

А штраф за хитроопость таких водителей предусмотрен??
xxxz47705
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 21.10.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 08:05

Re: Забруднені номерні знаки: як не одержати штраф

Лучше б осветили ответ на вопрос "как получить штраф". Потому как знак закрытый сеткой или пленкой встречается в разы чаще, чем заляпаный грязью до состояния нечитаемости.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3834
З нами з: 06.08.19
Подякував: 871 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 09:54

А когда уже будут просто штрафовать за то что ездишь на машине? За последние 7 лет у нас одни штрафы и налоги в десятки раз увеличились. Даже ввели штрафы и водительские права на мопеды и електровелосипеды. Походу мы в Европу пешком пойдем а не поедем. Зато воровать теперь можно миллиардами тебе еще и амнистию и льготы и дотации дадут.
asurovv960
Аватар користувача
 
Повідомлень: 77
З нами з: 09.12.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Штраф за непристебнутий ремінь безпеки в авто:...
R2 » Нед 18 кві, 2021 08:31
2 127
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 кві, 2021 10:01
ggl_inter
Штраф за відсутність страховки на авто в Україні 1, 2
R2 » Вів 02 лют, 2021 14:16
10 708
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лют, 2021 09:05
vitaliy_berdinskikh
Митниця нагадала про грошовий штраф за вивезення авто з...
R2 » П'ят 25 гру, 2020 13:24
4 638
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 гру, 2020 10:36
asurovv960

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32107)
18.04.2021 11:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.