Про це пише "Дорожній адвокат".
Дивися повний текст Забруднені номерні знаки: як не одержати штраф.
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Додано: Нед 18 кві, 2021 06:20
Забруднені номерні знаки: як не одержати штраф
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Забруднені номерні знаки: як не одержати штраф.
Додано: Нед 18 кві, 2021 08:05
Re: Забруднені номерні знаки: як не одержати штраф
Лучше б осветили ответ на вопрос "как получить штраф". Потому как знак закрытый сеткой или пленкой встречается в разы чаще, чем заляпаный грязью до состояния нечитаемости.
Додано: Нед 18 кві, 2021 09:54
А когда уже будут просто штрафовать за то что ездишь на машине? За последние 7 лет у нас одни штрафы и налоги в десятки раз увеличились. Даже ввели штрафы и водительские права на мопеды и електровелосипеды. Походу мы в Европу пешком пойдем а не поедем. Зато воровать теперь можно миллиардами тебе еще и амнистию и льготы и дотации дадут.
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