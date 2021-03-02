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За рік комуналка зросла на
22%: електрика на 36,6% -...

За рік комуналка зросла на 22%: електрика на 36,6% -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 07:12

За рік комуналка зросла на 22%: електрика на 36,6% -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це написав Голова ради НБУ.

Дивися повний текст За рік комуналка зросла на 22%: електрика на 36,6% - Данилишин.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 08:25

Несмотря на коронакризис, количество открывших свой бизнес в Польше украинцев выросло на 20% за 2020 год.

https://www.google.com/amp/s/www.epravd ... /index.amp
andrein
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Модератори: Ірина_, Модератор

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