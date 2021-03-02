Про це написав Голова ради НБУ.
Дивися повний текст За рік комуналка зросла на 22%: електрика на 36,6% - Данилишин.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 18 кві, 2021 07:12
За рік комуналка зросла на 22%: електрика на 36,6% -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За рік комуналка зросла на 22%: електрика на 36,6% - Данилишин.
Додано: Нед 18 кві, 2021 08:25
Несмотря на коронакризис, количество открывших свой бизнес в Польше украинцев выросло на 20% за 2020 год.
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|