Про це заявив міністр туризму країни Абдулла Маусом, повідомляє CNBC.
Дивися повний текст Щоб привабити туристів, влада Мальдів пропонує вакцинуватися після прибуття на острів.
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Додано: Нед 18 кві, 2021 09:18
Щоб привабити туристів, влада Мальдів пропонує...
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Дивися повний текст Щоб привабити туристів, влада Мальдів пропонує вакцинуватися після прибуття на острів.
Додано: Нед 18 кві, 2021 09:18
Вакцина будет Ковишилд из речки Ганг или Синовак из лаборатории Уханя?
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