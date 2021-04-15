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Щоб привабити туристів,
влада Мальдів пропонує...

Щоб привабити туристів, влада Мальдів пропонує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 09:18

Щоб привабити туристів, влада Мальдів пропонує...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив міністр туризму країни Абдулла Маусом, повідомляє CNBC.

Дивися повний текст Щоб привабити туристів, влада Мальдів пропонує вакцинуватися після прибуття на острів.
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Вакцина будет Ковишилд из речки Ганг или Синовак из лаборатории Уханя?
Джон
 
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