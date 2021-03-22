В одному китайському місті вже більше базових станцій...

Додано: Нед 18 кві, 2021 09:35

ЭкспЕртду еще бы привести цифры по тратам/прибыльности/окупаемости этой сети. ЭкспЕртд как то забыл пару фактов 99% 5G БС это станции Хуавей работающей на китайскую военку, а еще там есть Компартия которая сказала - НАДО.. народ ответил - ЕСТЬ)...Для поддерхки своего ВПК и санкционной Хуавей + понты дороже денег) Китай может себе позволить развернуть в паре - тройке городов НЕБОЛЬШУЮ по его меркам сеть 5G..а вот могут ли позволить себе развернуть такую сеть 5G наши операторы непонятно - даром населению нужную. Ну кроме 1-2% технодижилитаризаторов готовых анонизировать на иконку 5G в смартфоне и наших клерков мечтающих на тендере срубить еще немного (можно и много) денег. Денег которые потом операторы впишут в наши тарифы. Хотите 5G не вопрос но осознайте что к вашему тарифу будет повышение абонентки где то +50 грн/месяц.